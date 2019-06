Premiaron a los ganadores de la Carrera de la Comunicación

Ayer en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos "Estadio Plan de San Luis, se llevó a cabo la premiación a los ocupantes de los primeros lugares de las diferentes categorías de la I Carrera de la Comunicación 8K, que se llevó a cabo el pasado 23 del presente y que tuvo como escenario la Cañada del Lobo.

Este evento fue organizado por el Centro de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) que dirige el profesor Fernando Montelongo Azúa, quien durante la ceremonia dio a conocer que buscará que este evento se haga institucional y que se pueda realizar año con año, en este mes de junio que es cuando se conmemora el "Día de la Libertad de Expresión".

Entrevistado al finalizar el acto, Montelongo Azúa comentó, "Fue una carrera interesante, lamentablemente no empezamos a tiempo, ya que la lluvia borró la marcación de la ruta, además de que muchos participantes quedaron atorados debido al cierra de las vialidades, pero a pesar de ello, hubo mucho entusiasmo de los participantes, y a los que no pudieron asistir, estén presentes en la próxima edición de esta carrera, para seguir impulsando a los representantes de los medios, que gracias a sus escritos, uno va conociendo la trayectoria de sus compañeros, a la vez eso provoca que dentro de esta disciplina aparte de compañeros, se tengan buenos amigos".

Y agregó, "A mí, el deporte que me ha dado, principalmente muchos amigos, en segundo lugar, me ha abierto muchas puertas en mi trabajo y en tercer lugar y que es la más importante, me ha dado salud, ya que, con la práctica de un deporte, vamos menos a las clínicas, visitas al médico, y nos da un seguro más barato que nos podemos conseguir".

En cuanto a los proyectos que se tiene, el profesor Montelongo comentó que ya está preparando la Carrera de los Madrugadores que se llevará a cabo en septiembre, a las 5:00 horas, en el Parque Tangamanga I, mucha gente está renuente a competir a esa hora, pero yo los invitó a que no se asusten, que se levanten y vivan esa experiencia".

Se hace la invitación a todos los atletas para que estén al pendiente la próxima semana sale la convocatoria, y puedan registrarse con tiempo, ya que esta justa ha tenido cerca de 500 participantes y se espera que para esta edición sean más.