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Fue presentado el Gran Fondo Nueva York San Luis Potosí 2026, competencia ciclista que se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre con un recorrido que combinará las calles del Centro Histórico de la capital potosina con un exigente trayecto en las inmediaciones de la ciudad. Entre los puntos emblemáticos contemplados destacan la Catedral Metropolitana, el Palacio Municipal y el Parque Morales, en una propuesta que busca unir el patrimonio cultural con la velocidad del ciclismo.

El recorrido tendrá su momento decisivo en Pozuelos, a las afueras de la ciudad, donde los participantes enfrentarán un ascenso de 13 kilómetros, con una pendiente promedio del 3 por ciento y una máxima de 7.9 por ciento. Este tramo pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los competidores, quienes al llegar a la cima podrán disfrutar de vistas panorámicas de San Luis Potosí y de la Sierra de San Miguelito.

La presentación contó con la presencia del ex ciclista regiomontano Raúl Alcalá Gallegos, quien durante nueve temporadas como profesional consiguió 23 victorias, entre ellas dos etapas del Tour de Francia y la Clásica de San Sebastián de 1992. También estuvieron presentes Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal, y la ciclista potosina Valeria Cruz Espinosa; Shaun Gad, CEO de GFNY, entre otras personalidades.

De acuerdo con el programa, la entrega de paquetes de competencia se realizará el 4 de diciembre, de 13:00 a 18:00 horas, durante la Expo Jetour Gfny SLP en plaza del Carmen. La salida de la carrera está programada para el sábado 5 de diciembre a las 8:00 horas y el domingo 6 a las 6:30 horas, por lo que los ciclistas deberán presentarse en el área de inicio 30 minutos antes del inicio de las carreras. Todos los participantes serán cronometrados de principio a fin y los tres primeros lugares subirán al podio.

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La edición más reciente celebrada en la capital fue el GFNY San Luis Potosí 2025, correspondiente al Campeonato de Norteamérica, donde José Miguel Reyes Molares, del equipo Transportes Lain, obtuvo la victoria con tiempo de 2:52:22, mientras que en la rama femenil Nancy Mercado Sánchez, de Fugacoaching, se llevó el primer lugar con registro de 3:20:45.