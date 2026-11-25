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Este martes fue presentada la XLII Peregrinación Deportiva Rosa Guadalupana 2026, una tradición que reunirá a deportistas y participantes en una manifestación de fe y convivencia en honor a la Virgen de Guadalupe. El comité organizador, en coordinación con el párroco de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, invitó a la comunidad potosina a formar parte de esta actividad, programada para el próximo 12 de diciembre, a partir de las 8:00 horas.

El recorrido tendrá una distancia aproximada de ocho kilómetros y comenzará en el Templo de Nuestro Señor del Saucito. Los participantes avanzarán por Fray Diego de la Magdalena, avenida Damián Carmona, Arcos de Ipiña, avenida Carranza y Zaragoza; posteriormente pasarán frente a la Catedral y continuarán por la Calzada de Guadalupe, también conocida como avenida Juárez, hasta llegar a la meta ubicada a un costado de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la Farmacia y Droguería La Piedad, ubicada en la calle Guajardo número 320, en el Centro Histórico, con una cooperación de 300 pesos. Lo recaudado será destinado a la donación de juguetes para niñas y niños de escasos recursos. Como parte de los incentivos, los primeros 100 inscritos recibirán una medalla bendecida de la Virgen de Guadalupe, un calendario 2026, una pomada Salifor 1333 y el tradicional bolillo.

La convocatoria contempla las categorías Libre Femenil, Libre Varonil e Infantil. Se otorgará reconocimiento a los cinco primeros lugares de cada categoría, mientras que el primer lugar recibirá una imagen de la Virgen de Guadalupe.

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El comité organizador también precisó que se trata de una actividad de carácter religioso y no de una competencia deportiva, por lo que no requiere aval de alguna asociación deportiva.

Al finalizar la peregrinación, a las 10:00 horas, se celebrará una misa y posteriormente se realizará la entrega de reconocimientos. Los organizadores señalaron que los participantes deberán tomar en cuenta que la actividad implica riesgos propios de este tipo de recorridos y que cada persona participa bajo su responsabilidad. La invitación está abierta para que deportistas y familias se sumen a esta edición de la Peregrinación Deportiva Rosa Guadalupana.