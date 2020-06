Pretextos de Juan Carlos Osorio en sus derrotas

El entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio ha señalado, a dos años de su salida de la Selección Nacional, por la puerta de atrás, nunca dio la cara para decir adiós, a los futbolistas mexicanos con los que trabajó por tres años, de 2015 a 2018, como los principales culpables de la última derrota a su cargo: 2-0 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, duelo celebrado en Samara.

Pero además de ese descalabro, hubo tres más del colombiano que lo dejaron marcado en su estancia con el Tricolor, y siempre dejaba ver en sus declaraciones posteriores al juego, cierto sesgo de no ser el principal culpable, como lo asumen todos los entrenadores.

CHILE 7-0 MÉXICO. En 2016, en la Copa América Centenario, celebrada en Estados Unidos, la Selección cayó 7-0 en los cuartos de final ante Chile. Al final de ese juego, Osorio aceptó la responsabilidad, pero dijo que se equivocó en la selección de jugadores: "Me equivoqué en todo. Erré en la selección del grupo, en la táctica y en la estrategia. Estoy muy avergonzado y asumo toda la responsabilidad".

Su única defensa fue: "No hay siete goles de diferencia entre el futbol chileno y el futbol mexicano", pero no dejó de mandar indirectas: "Hoy nuestros jugadores más influyentes no estuvieron al nivel".

ALEMANIA 4-1 MÉXICO. En la Copa Confederaciones 2017, México cayó 4-1 frente a Alemania en el juego por las semifinales. En esa ocasión, Osorio no aceptó las críticas acerca de la alineación que presentó, en la cual sentó a Carlos Vela.

"Seguramente que todos tienen razón, es muy respetable. Nosotros tomamos la decisión de poner gente con buen juego aéreo, y seguramente en una derrota como esta se tiene una opinión respetable. Pero no estamos tan lejos de una selección como Alemania. El equipo tuvo la valentía de ir a buscar el juego, de tener más posesión y más remates al arco".

JAMAICA 1 – 0 MÉXICO. Después de que el Tricolor fuera eliminado por Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2017, Osorio no dio declaraciones ya que se encontraba suspendido por sus exabruptos en la Copa Confederaciones.

Ahí lo lamentable fue el recibimiento que tuvo el colombiano en el aeropuerto, donde en lo que parecía un plan armado, varios aficionados gritaron consignas e insultos en su contra.

BRASIL 2 – 0 MÉXICO. En los octavos de final de la Copa del Mundo, Osorio justificó la derrota ante Brasil, lanzando dardos a Neymar, sin decirlo directamente:

"Es una vergüenza para el futbol, que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. La vehemencia que tuvimos en el juego tuvo que ver con el arbitraje. En muchas ocasiones fue muy sesgado. Hubo una que se demoró cuatro minutos, y no es un buen ejemplo para el futbol. Esto es un juego de hombres y no tanta payasada".

Dijo que México jugó mano a mano, y eso habla bien de la postura de México. Nos faltó la calidad extra hacia adelante... Jugamos de igual a igual, y esto habla bien del futbol mexicano. Pero esto es un proceso, falta que muchos más jugadores vayan a Europa y que compitan".

A la pregunta expresa de ¿qué le falta al jugador mexicano?, se limitó a decir: "Necesita salir más a Europa para rozarse con lo mejor del mundo".