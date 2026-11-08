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Promotora pierde

El conjunto potosino no pudo en casa ante los Mineros de Zacatecas

Por Romario Ventura

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Promotora pierde
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      En un encuentro lleno de emociones y siete anotaciones, Cefor Promotora San Luis sufrió una dolorosa derrota como local por marcador de 3-4 frente a Mineros de Zacatecas, en partido celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo. El conjunto potosino tuvo una reacción importante en el segundo tiempo para emparejar momentáneamente el marcador, pero terminó cediendo ante la contundencia de los visitantes.

      Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un inicio equilibrado, con constantes intentos por encontrar espacios y generar peligro, aunque sin claridad frente a las porterías. Fue hasta el minuto 34 cuando Mineros abrió el marcador por conducto de David Jiménez, quien aprovechó el rebote del guardameta potosino tras un potente disparo de tiro directo. Antes de concluir la primera parte, al 44´, Alberto García amplió la ventaja para los zacatecanos con el 0-2, resultado con el que se fueron al descanso.

      Para el complemento, Cefor Promotora San Luis mostró una actitud ofensiva y encontró rápidamente la oportunidad de meterse al partido. Al minuto 46, Amary ingresó al área y recibió una infracción que el árbitro sancionó con penal; Aarón Ramírez se encargó de cobrarlo con potencia para poner el 1-2. La reacción local continuó y al 51´ Alejandro Pastrana sacó un disparo de media distancia que terminó en las redes para establecer el empate 2-2.

      Sin embargo, cuando los potosinos buscaban completar la remontada, Mineros volvió a tomar el control del marcador. Al minuto 79, Edson Santiago apareció dentro del área chica para empujar el balón y colocar el 2-3. Apenas dos minutos después, Edson Bolaños aprovechó una descolgada por el centro del campo, llegó hasta el área y definió con un disparo raso para aumentar la ventaja a 2-4, complicando nuevamente el panorama para los locales.

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      Cefor no dejó de insistir y en el tiempo agregado, al 90+2´, Leonardo Pastrana aprovechó una mala salida del guardameta visitante para superarlo con un remate por encima y acercar a los potosinos 3-4. No obstante, el tiempo ya no fue suficiente para conseguir la igualada y el silbatazo final confirmó el triunfo de Mineros de Zacatecas. La escuadra potosina mostró capacidad de reacción, pero sus desatenciones defensivas en la recta final terminaron por costarle el resultado en casa.

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