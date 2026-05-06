PSG elimina al Bayern y avanza a final de Liga de Campeones

MÚNICH (AP) — Ousmane Dembélé anotó temprano y el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich con un empate 1-1 en el juego de vuelta para alcanzar de nuevo la final de la Liga de Campeones el miércoles.

Detalles del partido y gol decisivo

Khvicha Kvaratskhelia se escapó tras jugar una simple pared con Fabián Ruiz en el mediocampo, y luego encontró al desmarcado Dembélé para colocar el balón dentro del ángulo superior izquierdo en el tercer minuto del partido de vuelta de su semifinal.

Para cuando Harry Kane empató en el tiempo de descuento ya era demasiado tarde para mantener vivo el sueño del Bayern de lograr un triplete de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El empate le dio al PSG, el campeón defensor, una victoria de 6-5 en el global después de imponerse por un ajustado 5-4 en la ida en París la semana pasada.

Reacciones y próximos encuentros

El líder de la liga francesa se enfrentará a Arsenal en la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo, después de que los Gunners derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid el martes para avanzar 2-1 en el global.

"Es magnífico, dos finales", dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. "Ahora iremos allí e intentaremos conseguir una segunda estrella. Les dije a los jugadores que somos guerreros".

La defensa del PSG — vulnerada cuatro veces en París la semana pasada — mantuvo en gran medida bajo control el muy elogiado ataque del Bayern de Kane, Luis Díaz y Micheal Olise.

"Sabemos cómo sufrir y estamos listos para lo que tenemos que enfrentar", dijo el mediocampista del PSG João Neves. "Estamos muy orgullosos de lo lejos que hemos llegado".

Para cuando Kane sacó un disparo para su 55º gol en todas las competiciones, incluida la Supercopa de Alemania, con el Bayern esta temporada, los suplentes del PSG ya se estaban alineando para celebrar.

El Real Madrid fue el último equipo en lograr títulos consecutivos.

"Dispárennos a la final", habían instado los aficionados del Bayern a su equipo con una enorme coreografía mientras los contendientes salían al campo.

El Bayern solo necesitaba un gol para igualar la eliminatoria, pero pronto se convirtieron en dos después de que Fabián enviara a Kvaratskhelia en su camino.

Si la estrella de Georgia se sorprendió por cuánto espacio le ofrecía la defensa ausente, no se detuvo a cuestionarlo. Desiré Doué era otra opción esperando junto a Dembélé para rematar, con Luis Díaz como el jugador del Bayern más cercano en el repliegue.

Los jugadores del Bayern se quejaron de que el ya amonestado Nuno Mendes debería haber sido amonestado de nuevo cuando el balón le golpeó el brazo en la primera mitad, pero el árbitro João Pinheiro pitó en cambio una mano de Konrad Laimer.

Hubo más protestas poco después cuando Vitinha golpeó con el balón el brazo de su compañero João Neves en el área penal con un despeje.

Mientras el Bayern dominó la posesión, el PSG fue más eficiente, con Doué y Kvaratskhelia manteniendo alerta al portero del Bayern Manuel Neuer después del descanso.

El PSG ya tenía buenos recuerdos de Múnich. La ciudad fue el escenario del triunfo del PSG en la final la temporada pasada cuando demolió al Inter de Milán 5-0 para cumplir la búsqueda de sus propietarios qataríes de convertirse en campeón de Europa por primera vez. Un equipo relativamente sin cambios está bien posicionado para lograr el segundo título.