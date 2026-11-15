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Púgil potosino logra oro en los JNP-2026

Marco Antonio Gil Ortega ganó sus cinco combates en los 57 Kg

Por Romario Ventura

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Púgil potosino logra oro en los JNP-2026
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      Con una actuación sobresaliente, el boxeador potosino Marco Antonio Gil Ortega conquistó la medalla de oro en los Juegos Nacionales Populares 2026, celebrados en Veracruz, luego de ganar sus cinco combates en la categoría de los 57 kilogramos. El pugilista, representante del Centro Deportivo Plan de Ayutla, se proclamó campeón nacional tras imponerse en la final a Santiago Martell, de la Ciudad de México, por decisión unánime.

      Con apenas 15 años, Gil Ortega practica boxeo desde los siete y desde 2021 entrena en el turno vespertino del Centro Deportivo Plan de Ayutla, en un horario de 16:00 a 18:00 horas. Su clasificación a la competencia nacional llegó después de superar la eliminatoria estatal, donde derrotó a Ángel Rosales, representante de Matehuala.

      En su camino al título, el potosino venció en dieciseisavos de final a Brian Meza Ramírez, de Tlaxcala, por RSC en el primer round; en octavos superó por decisión unánime a Ángel Gabriel Pestaña, de Puebla, y en cuartos avanzó por walkover ante Giovanni Zeyd Gallegos, de Coahuila. En semifinales derrotó por decisión dividida a Luis Alberto Morales, de Nuevo León, antes de cerrar su participación con el triunfo ante Martell en la pelea por el campeonato.

      El joven campeón cuenta con un récord de 120 combates amateurs y actualmente cursa el primer año de preparatoria en la Escuela Margarita Cárdenas de Rentería. Su medalla de oro representa el resultado de años de preparación y constancia dentro del boxeo, en una competencia nacional que reúne a deportistas de 15 y 16 años.

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