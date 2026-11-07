Pumas, a triunfar y esperar un milagro
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México.- Matemáticamente, Pumas todavía puede acceder a la Liguilla, pero no depende de sí mismo. Aunque derrote al América y Monterrey, necesita esperar varias combinaciones que le permitan estar en la lucha por el título.
Sin embargo, Uriel Antuna cree que "en el futbol mexicano todo puede pasar" y se comprometió a que saldrán a buscar la victoria en las últimas dos jornadas para lograr el objetivo.
"Estos dos partidos son muy importantes y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo. Sabemos la responsabilidad que tenemos en cada uno, más [porque son] en casa, en lo interno lo hablamos y confiamos en que los resultados se van a dar", dijo.
El "Brujo" señaló que los felinos son capaces de lograr "cosas importantes", si consiguen uno de los ocho boletos a la "Fiesta Grande", donde "todo es diferente".
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"Meterte a la Liguilla es otro torneo, se vive de otra manera. Hemos visto muchos casos de equipos que han entrado en el último lugar o en otras posiciones y han quedado campeones. Esa garra, esperanza y entusiasmo de siempre van a estar", añadió.
Uriel estableció que Pumas llega al cierre de la fase regular sin estar clasificados, porque están viviendo una "reestructuración" por la salida de Efraín Juárez y la llegada de Esteban Solari, y afirmó que cree en lo que se está haciendo en el equipo.
"El club está en reconstrucción, nuevo técnico, nueva idea, nuevos jugadores, algunos se fueron y otros están lastimados. El grupo está creciendo y está confiando en la idea que nos pide el "Tano" [Solari] y su cuerpo técnico. Hay que seguir confiando, vamos a querer ir a ganar cada partido", comentó el delantero.
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