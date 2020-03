Purísima San Miguel-Leones Negros-Valdez, el actual líder

Luego de celebradas tres fechas del Torneo Apertura 2020 de la Primera División de la Liga de Veteranos de Futbol del Potosí, el equipo del Purísima San Miguel-Leones Negros-Valdez, es el actual líder de la competencia, invicto y con sus tres partidos ganados y 9 puntos.

En el segundo puesto, está el equipo Duarte-Alianza Mexicana con 7 unidades, en el tercer lugar está el División Guevara y Asociados FC con 7 unidades; el cuarto lugar el Club Kasbah-RM-Pagasa con 6 unidades; el quinto lugar es para Leyva-López Chiw Avalúos-Copias con 6 unidades.

En el sexto lugar se coloca el equipo Club General Tire con 6 puntos; en el séptimo lugar con Carreras FC-R y R Construcciones con 6; octavo para TP Serpo con 6 unidades.

En el noveno lugar está el HIM Jasmar con 3 unidades; Genetic FC con 3 puntos y TEMSI-Keihin con 3 puntos; Grupo Potosino de Eventos acumula un punto, al igual que La Fray-Metal C con un punto; los equipos Siemav-GAVA, Flojos FC y Clutch´s y Frenos San Luis-Tapia Contadores, lamentablemente no acumulan puntos.

CATEGORÍA ORO

TORNEO DE APERTURA 2020

En esta categoría, al igual que en la Primera División, se han jugado tres fechas, pero no todos los equipos han cumplido con ese número de encuentros, y de acuerdo con las estadísticas, el líder de esta categoría es el ACAS con 3 juegos jugados, 3 ganados, no ha perdido y tiene 9 puntos, de igual forma se encuentra el Liverpool-MUE-VAZ-Aceites Martínez que también suma 9 unidades y el triple empate se consuma con el Colonia Industrial Aviación con 9 puntos, también.

Luego viene, Atlético Potosino con 7 puntos, Atlético de San Luis-Transportes ARIF con 7; Renolandia FC con 7 unidades; Universidad Azul suma 6 unidades; Camarena FC con 4; STFRM Secc. 24 con 4; Hospital Central-Rectificaciones Memo-Mariscos Jorge con 4; Club Kasbah, Sindicato Mexinox, Revolución, Terrenito-Oro, Club Deportivo Morales y Club HA-Siloo con 3.

Le siguen, San Valentín, Soledad-HERMAQSA, Súper Héctors y Santa María con un punto; Centenarios Casa de Moneda, Real Madrid Oro, Pupilos de Profe Piña y Jubilados y Pensionados D-IV-1 todavía no suman unidades.