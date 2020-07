¿Quiénes superan los 700 goles de Messi?

Mientras al Barcelona se le escapa LaLiga, al empatar con el Atlético de Madrid (2-2), el argentino Lionel Messi alimenta su propia historia tras alcanzar los 700 goles oficiales en su carrera (con Barcelona y la Selección de Argentina).

Pero, ¿quién supera en este rubro al que es considerado el mejor futbolista de la actualidad?

El próximo récord por alcanzar para Messi es el de Ferenc Puskas. El húngaro hizo 712 goles en su carrera, de los cuales, 628 goles los hizo a nivel de clubes y 84 con la Selección; jugó también para España.

Después tendrá que alcanzar el registro del portugués Cristiano Ronaldo, actualmente con la Juventus. El ex del Sporting, Manchester United y Real Madrid acumula 729: 630 en clubes y 99 con Portugal.

No tan lejos está el mítico Gerd Müller, con 727. El alemán, leyenda del Bayern Munich y que se retiró en el estadounidense Fort Lauderdale Strikers, ostenta 659 a nivel de clubes y 68 con Alemania.

En la cima del top, los brasileños Romario y Pelé.

Romario está entre los mejores del selecto grupo de los 700, con 747 anotaciones (55 en selección y en 692 clubes). Los equipos a los que representó, fueron: Vasco de Gama, PSV, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense, Al-Sadd, Miami, Adelaide United y América FC.

El número uno es Edson Arantes do Nascimento. Pelé perfila como la estrella inalcanzable, con 757 tantos, la mayoría con el Santos de Brasil (643), mientras que en el Cosmos dejó huella de 33 y en Selección 77.