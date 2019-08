Quiere Barrales Jr. dar la sorpresa mañana domingo

El conductor potosino Víctor Barrales Jr. tiene este domingo 1 de septiembre una dura prueba en la tierra que lo vio nacer, donde su familia, amigos y púbico en general lo acompañaran en la octava fecha de Nascar Challenge en el Súper Óvalo Potosino.

Luego de una preparación exhaustiva, Barrales Jr. entra este sábado a la acción en la pista del autódromo potosino, primero con las prácticas y posteriormente con la calificación, etapa que definirá la arrancada para el domingo.

"Nos hemos estado preparando muy bien, sin duda será una carrera complicada, pero estoy seguro que todos tenemos el mismo objetivo en la mente y lo vamos a cumplir, es nuestro deseo como equipo y en lo personal", comentó Barrales.

Víctor Jr. dará inicio la segunda parte de la temporada en Nascar Challenge categoría, en la que ha mostrado su potencial con el auto #39 Haas CNC/ Logística Vaes/ Salsa Picante San Luis/ CimCo/ Top Solid/ Osito Poky, y en la que este fin de semana querrá dar la sorpresa frente en la pista que lo vio debutar.

"Este fin de semana comenzamos con la segunda mitad del año deportivo y es en nuestra casa, así que no podemos cometer errores. He estado trabajando de la mano del equipo, me han estado apoyando en todos los aspectos para buscar dar la sorpresa en el Súper Óvalo Potosino", dijo integrante del equipo local ANVI Motorsport.