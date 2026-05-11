Quintana Roo reúne a 21 países para planear Mundial FIFA 2026

CANCÚN

, QR., mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de presentar las principales acciones querealiza rumbo al

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y fortalecer la coordinación internacional con los países representados en la entidad, la gobernadorasostuvo un encuentro con el cuerpo consular acreditado en la entidad.Un total deestuvieron representados en esta importantísima reunión que tuvo lugar en el, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, India, Australia, Rusia, Austria, Bélgica, Argentina, Colombia, Portugal, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, Uruguay, Hungría, República Checa y Cuba."El objetivo de esta reunión es laen torno a este evento para que la gente venga, disfrute esta gran contienda desde la. Seremos un hub de entrada y de permanencia mientras dure el evento. Esta es una reunión como nunca se había tenido en esta estrategia rumbo al Mundial", afirmó la gobernadora Mara Lezama, quien estuvo acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez,Destacó la participación de la presidenta honoraria del Sistema DIF, quien informó del trabajo coordinado que impulsa el DIF, en alianza cony diversas instituciones, para fortalecer la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes ante la llegada de visitantes que traerá la Copa Mundial de Fútbol 2026.Subrayó la implementación deen, así como las capacitaciones dirigidas a personal operativo, corporaciones dey sector turístico, con el objetivo de reforzar la atención, prevención y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes enLuego de escuchar toda la organización, la cónsul de Canadá,, destacó su satisfacción al expresar que se ha hecho un. Afirmó que ha estado en otras ciudades, pero la coordinación dees de primera.El cónsul general deen Mérida,, expresó que en la embajada llevan seis meses preparándose para la Copa Mundial con prioridad en lade sus ciudadanos, por lo que después de escuchar todo el trabajo en, reconoció el papel importante que juega, por lo que felicitó a todos por hacer exitoso el torneo mundialista.Presentaron la estrategia de coordinación el secretario de Turismo,; el secretario de Turismo del municipio de Benito Juárez,; el director de Promoción del CPTQ, Jorge Luis Téllez; el secretario deCiudadana,, y la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama.