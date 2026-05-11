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Quintana Roo reúne a 21 países para planear Mundial FIFA 2026

Participaron representantes de 21 países en encuentro realizado en el C5 de Cancún.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 02:27 p.m.
A
Quintana Roo reúne a 21 países para planear Mundial FIFA 2026

CANCÚN

, QR., mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de presentar las principales acciones que
Quintana Roo realiza rumbo al

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Mundial FIFA 2026 y fortalecer la coordinación internacional con los países representados en la entidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con el cuerpo consular acreditado en la entidad.
Un total de 21 países estuvieron representados en esta importantísima reunión que tuvo lugar en el C5 de Cancún: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, India, Australia, Rusia, Austria, Bélgica, Argentina, Colombia, Portugal, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, Uruguay, Hungría, República Checa y Cuba.
"El objetivo de esta reunión es la estrategia del Caribe Mexicano en torno a este evento para que la gente venga, disfrute esta gran contienda desde la Capital Mundial de las Vacaciones. Seremos un hub de entrada y de permanencia mientras dure el evento. Esta es una reunión como nunca se había tenido en esta estrategia rumbo al Mundial", afirmó la gobernadora Mara Lezama, quien estuvo acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta.
Destacó la participación de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, quien informó del trabajo coordinado que impulsa el DIF Quintana Roo, en alianza con UNICEF México y diversas instituciones, para fortalecer la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes ante la llegada de visitantes que traerá la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Subrayó la implementación de protocolos de atención en eventos masivos, así como las capacitaciones dirigidas a personal operativo, corporaciones de seguridad y sector turístico, con el objetivo de reforzar la atención, prevención y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.
Luego de escuchar toda la organización, la cónsul de Canadá, Catherine Genois, destacó su satisfacción al expresar que se ha hecho un trabajo extraordinario. Afirmó que ha estado en otras ciudades, pero la coordinación de Quintana Roo es de primera.
El cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Justen A. Thomas, expresó que en la embajada llevan seis meses preparándose para la Copa Mundial con prioridad en la seguridad de sus ciudadanos, por lo que después de escuchar todo el trabajo en Quintana Roo, reconoció el papel importante que juega Cancún, por lo que felicitó a todos por hacer exitoso el torneo mundialista.
Presentaron la estrategia de coordinación el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el secretario de Turismo del municipio de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta; el director de Promoción del CPTQ, Jorge Luis Téllez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama.

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