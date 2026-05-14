Quita EEUU requisito para el Mundial

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump suspenderá el requisito que obligaba a visitantes extranjeros de ciertos países a pagar hasta 15,000 dólares en fianzas si se confirmaba que eran titulares de entradas para el inminente Mundial de fútbol, informó el Departamento de Estado a The Associated Press el miércoles.

El departamento impuso el requisito de la fianza el año pasado para países que, según indicó, registraban altas tasas de personas que permanecían en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por sus visas y otros problemas de seguridad, como parte de la ofensiva más amplia del gobierno republicano contra la inmigración. A los viajeros a Estados Unidos procedentes de 50 países se les exige pagar la nueva fianza, y cinco de esos países disputarán el Mundial: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

"Estados Unidos está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia", dijo Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares.

Añadió que "estamos eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial" y se inscribieron en el sistema FIFA Pass, que permite citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril.

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La exención es una flexibilización poco común de los requisitos migratorios bajo la administración y aliviará las cargas de viaje para al menos algunos visitantes a Estados Unidos con motivo del Mundial, que comienza el 11 de junio y es coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Los jugadores de las selecciones del Mundial, los entrenadores y parte del personal ya estaban exentos del requisito de la fianza como parte de las órdenes del gobierno de priorizar la tramitación de visas para el torneo. Los aficionados comunes, incluso si tenían entradas confirmadas, no habían estado exentos hasta el miércoles.

El gobierno adoptó medidas drásticas para restringir la inmigración de maneras que, según críticos, no concuerdan con el tipo de mensaje unificador que se supone debe proyectar un evento deportivo global como el Mundial.

Por ejemplo, el gobierno ha prohibido el ingreso de viajeros procedentes de Irán y Haití, aunque los jugadores del Mundial, los entrenadores y otro personal de apoyo están exentos. Los viajeros de Costa de Marfil y Senegal, también clasificados al Mundial, enfrentan restricciones parciales bajo una versión ampliada de esa prohibición de viaje.

Los viajeros extranjeros también enfrentan nuevos requisitos para presentar sus historiales en redes sociales, mientras que el gobierno desplegó recientemente agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en aeropuertos cuando el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte no estaba recibiendo su salario.

Esas medidas llevaron a Amnistía Internacional y a decenas de grupos de derechos civiles y humanos de Estados Unidos a emitir un "aviso de viaje por el Mundial" que advierte a los viajeros sobre el clima en EU.

El principal grupo de defensa del sector hotelero de EU atribuyó a las barreras de visas y a otros asuntos geopolíticos el hecho de "reducir significativamente la demanda internacional".