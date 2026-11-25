¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

INGLEWOOD.-Myles Garrett y Micah Parsons, dos de los mejores cazamariscales de su generación, se verán las caras en un campo de la NFL por apenas tercera ocasión este miércoles por la noche, cuando los Rams de Los Ángeles reciban a los Packers de Green Bay en el SoFi Stadium. La expectativa por el debut de Parsons en esta temporada quedó prácticamente confirmada por el propio Garrett, quien reveló entre risas que su amigo le pidió boletos extra para el encuentro y aseguró que el fútbol americano es mejor cuando el defensivo de Green Bay está sano y en el terreno de juego.

El duelo en la víspera de Acción de Gracias representa un punto de inflexión para ambas franquicias, que llegan empatadas con marca de 6-4 y fuera de la zona de clasificación a los playoffs de la Conferencia Nacional. Para la afición angelina será la primera oportunidad de ver a Garrett en casa tras perderse siete encuentros por una cirugía de rodilla, en una campaña en la que Los Ángeles ha tenido que replantear sus metas hacia la postemporada. Por su parte, Parsons no juega desde el 14 de diciembre del año pasado debido a una grave lesión de rodilla, pero tras ser activado el martes de la lista de bajas, dejó en claro que está mentalmente listo y enfocado en aprovechar los siete partidos restantes para impulsar a los Packers.

Como marco para este choque de talento defensivo, los Rams estrenarán sus uniformes alternativos "Fearsome White" en homenaje a la histórica línea de los años sesenta, reflejando el poderío de una unidad actual que reúne a Garrett, Aaron Donald, Byron Young y Kobie Turner. Enfrente estará una línea ofensiva de Green Bay vulnerable tras permitir que Jordan Love fuera capturado ocho veces en la reciente derrota 30-10 ante Minnesota. Pese a ese tropiezo que frenó una racha de cinco victorias en seis juegos, los Packers, encabezados por el receptor Christian Watson, asumen la urgencia del compromiso y saben que el margen de error en la recta final es mínimo.