Raptors vencen a Nets en su último duelo
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TORONTO.- Scottie Barnes anotó 34 puntos y los Raptors de Toronto apalearon el viernes 124-100 a los Nets de Brooklyn, en el último partido de la fase de grupos de la Copa NBA para ambos equipos.
Los Raptors terminaron el duelo con el puesto de comodín de la Conferencia Este con marca de 3-1, pero lo perdieron unos minutos después, cuando Atlanta venció a Boston. Los Celtics tenían una mejor diferencia de puntos que los Raptors.
Immanuel Quickley logró un triple-doble con 24 puntos, un máximo de la temporada de 14 asistencias y 10 rebotes por Toronto (7-11). Collin Murray-Boyles aportó 19 puntos y siete rebotes desde la banca.
Ja´Kobe Walter salió del partido en el tercer cuarto debido a una contusión en el cuádriceps derecho. Terminó con tres puntos, tres rebotes y tres asistencias en 24 minutos.
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Julius Randle y Mikel Brown Jr. anotaron 21 tantos cada uno por Brooklyn (4-14). Michael Porter Jr. sumó 17 puntos.
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