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Rayadas superan 3-2 a Tuzas y van a semis

Por EFE

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Rayadas superan 3-2 a Tuzas y van a semis
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      Monterrey.- Las Rayadas de Monterrey se recuperaron de un bajo rendimiento en el primer tiempo para vencer este domingo por 3-2 a las Tuzas de Pachuca y clasificarse a las semifinales del Apertura del fútbol mexicano femenino.

      La costarricense Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez anotaron por las regias de la entrenadora francesa Amandine Miquel, luego de que el Pachuca de la española Monserrat Tomé saliera delante con dianas de Paola García y la brasileña Aline Gomes.

      Las Tuzas fueron dueñas de la primera parte. Después de perder por 0-1 el partido de ida, salieron en busca de goles y pronto comenzaron a dominar.

      En el minuto 10, Gomes le puso una asistencia a García, quien sacó provecho de la pobre marca y con un golpe de derecha puso el 0-1.

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      La brasileña Eudimilla estrelló el balón en el poste en el 20 y unos segundos después, le dio un pase a Gomes, letal con el remate de zurda, el 0-2.

      Monterrey reaccionó y en el 32 estuvo cerca de descontar. La española Lucía García se acercó al área con balón dominado, pero la defensora Kenti Robles apareció oportuna y le cerró los espacios.

      En la segunda parte, las Rayadas pasaron por encima del rival.

      Del Campo aceptó un servicio de Lucía García; disparó de cabeza y metió la pelota en la red en el 47; García anotó de derecha en el 69 y Godínez lo hizo desde fuera del área en el 81 para darle a Monterrey una victoria por 4-2 en la serie.

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