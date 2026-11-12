Rayadas vencen a Tuzas en la ida de cuartos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Pachuca.- El equipo femenino de Monterrey venció este miércoles por 0-1 al de Pachuca en el partido de ida de la serie de cuartos de final del torneo Apertura mexicano, que se definirá este domingo.
Un gol de Diana García a pase de Alice Soto en el segundo minuto de juego fue suficiente para Monterrey, que jugará el partido decisivo en su campo y al que le bastará un empate para avanzar a las semifinales.
Hoy Monterrey supo desactivar a la goleadora Charlyn Corral, proclamada este mes como la mejor delantera del mundo.
En la misma jornada, el campeón América goleó por 3-0 a Toluca y quedó más cerca de la fase de los cuatro mejores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La tanda de partidos de ida de los cuartos de final comenzó este martes, cuando Tigres derrotó por 2-3 a Pumas.
Después Juárez empató sin goles en su estadio con Guadalajara. El próximo sábado, Tigres recibirá a Pumas y Guadalajara a Juárez.
El domingo América visitará a Toluca y Pachuca a Monterrey.
no te pierdas estas noticias
Luis de la Fuente niega privilegios a Lamine Yamal en selección España
AP
La selección española sigue liderando su grupo en la Liga de Naciones mientras monitorea la recuperación de Yamal.
Mbappé se pierde Francia vs Italia por lesión isquiotibiales
AP
Mayulu, delantero de 20 años del PSG, recibe su primera convocatoria absoluta.
Fox Sports México cambia de nombre; ahora es Nación Deportes
El Universal
Nación Deportes mantendrá transmisiones de torneos FIBA y la Carrera Panamericana.