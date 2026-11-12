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Rayadas vencen a Tuzas en la ida de cuartos

Por EFE

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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      Pachuca.- El equipo femenino de Monterrey venció este miércoles por 0-1 al de Pachuca en el partido de ida de la serie de cuartos de final del torneo Apertura mexicano, que se definirá este domingo.

      Un gol de Diana García a pase de Alice Soto en el segundo minuto de juego fue suficiente para Monterrey, que jugará el partido decisivo en su campo y al que le bastará un empate para avanzar a las semifinales.

      Hoy Monterrey supo desactivar a la goleadora Charlyn Corral, proclamada este mes como la mejor delantera del mundo.

      En la misma jornada, el campeón América goleó por 3-0 a Toluca y quedó más cerca de la fase de los cuatro mejores.

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      La tanda de partidos de ida de los cuartos de final comenzó este martes, cuando Tigres derrotó por 2-3 a Pumas.

      Después Juárez empató sin goles en su estadio con Guadalajara. El próximo sábado, Tigres recibirá a Pumas y Guadalajara a Juárez.

      El domingo América visitará a Toluca y Pachuca a Monterrey.

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