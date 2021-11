Rayados y San Luis dañan sus aspiraciones al empatar 1-1

Abrochó la jornada 16 de la Liga MX y los Rayados de Monterrey no levantan en la búsqueda de la clasificación directa a liguilla, luego de perder la ventaja y terminar dividiendo puntos, 1-1, con el Atlético de San Luis en la cancha del estadio Alfonso Lastras, en un encuentro con el que ambas escuadras cierran el mes de octubre sin conseguir un solo triunfo en la Liga MX.

Los visitantes tuvieron un encuentro desafortunado ya que el silbante, Adonai Escobedo les anuló de forma rigurosa un par de goles (el primero a los 3 minutos de iniciadas las acciones y el segundo al 61), sin embargo, se fueron arriba a los 30 corridos gracias a una triangulación que firmó con un zapatazo Erick Aguirre.

En el segundo tiempo San Luis igualó con un tiro de Juan David Castro que rebotó en el poste y en la pierna del portero regiomontano, Esteban Andrada, para el 1-1 a los 47 minutos. La Pandilla intentó y aunque pudo igualar, la fortuna no les sonrió pues les anularon una segunda anotación (61').

Aunque los Rayados tuvieron un jugador extra en el cierre del partido, al ser expulsado por segunda amarilla Leonardo Coelho tras barrerse en media cancha sobre Maxi Meza, no lograron el triunfo que parecía estar a la mano con lo que complican su clasificación al quedar con 21 puntos en la séptima posición, mientras que los potosinos también se estancaron en sus aspiraciones en la casilla decimotercera con 18 puntos.