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El profesor Adolfo Vidales González recibió el Premio al Mérito Deportivo 2026, reconocimiento otorgado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) por su trayectoria en las pruebas de lanzamiento y su contribución al atletismo máster de San Luis Potosí. La ceremonia se realizó en el Teatro de la Paz, donde se distinguió a deportistas y promotores de distintas disciplinas.

La entrega estuvo a cargo del director del INPODE y contó con la presencia del secretario de Cultura, además de autoridades e invitados. Vidales González, integrante de la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C., fue reconocido por su constancia, dedicación y permanencia en la actividad deportiva.

Además de continuar participando en pruebas de lanzamiento, el profesor ha contribuido al fortalecimiento de la comunidad máster mediante su experiencia, compañerismo y respaldo a las actividades de la Asociación, aspectos que también fueron considerados para otorgarle esta distinción.

El presidente de la Asociación de Atletas Máster, José Sergio Martínez Tovar, felicitó al galardonado y destacó su trayectoria y apoyo a la organización. "Su ejemplo demuestra que la pasión por el deporte no tiene edad", expresó al referirse al reconocimiento recibido por Vidales González.

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La Asociación reiteró su compromiso de impulsar oportunidades de competencia y participación para los atletas máster, así como de dar visibilidad a sus logros y trayectorias. También agradeció al INPODE por reconocer a quienes contribuyen al desarrollo del deporte en San Luis Potosí.