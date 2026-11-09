Reconocen a coach potosino

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Con cuatro décadas de dedicación al futbol americano, Carlos Augusto Hernández Acosta recibió este jueves 5 de noviembre la distinción "Honor a la Trayectoria", durante la entrega del Premio Municipal del Deporte 2026. El reconocimiento destacó su contribución al desarrollo de esta disciplina en San Luis Potosí y su labor en la formación de nuevas generaciones de jugadores.

Hernández Acosta estuvo acompañado por familiares, amigos y miembros del Colegio de futbol Americano Buffalos San Luis Potosí A.C., quienes fueron parte de este momento significativo en su carrera deportiva.

Su historia dentro del emparrillado comenzó en 1986, cuando se incorporó a los Buffalos de Ingeniería. Sus primeras experiencias fueron como cadenero, posteriormente se desempeñó como jugador en la posición de quarterback y, con el paso de los años, su conocimiento y compromiso lo llevaron a integrarse a los cuerpos técnicos, hasta asumir la responsabilidad de entrenador en jefe (head coach).

Durante estos 40 años, Hernández Acosta ha sido parte de la evolución del futbol americano en la capital potosina, aportando experiencia y trabajo al crecimiento de esta disciplina. Su recorrido también representa el esfuerzo de quienes han contribuido desde distintas funciones a mantener activa la tradición de este deporte y abrir oportunidades para nuevos jugadores.

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La distinción "Honor a la Trayectoria" representa un reconocimiento a su labor dentro y fuera del campo, así como a su compromiso sostenido con el futbol americano potosino. Con este homenaje, Carlos Augusto Hernández Acosta suma un importante capítulo a una carrera que comenzó hace cuatro décadas y que ha dejado huella en distintas generaciones de deportistas.