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En el marco del 116to. aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Teatro de la Paz fue sede de la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte y Mérito Deportivo 2026, reconocimiento que distingue el esfuerzo, la dedicación y los resultados de atletas, entrenadores y promotores que han contribuido al desarrollo deportivo de San Luis Potosí.

En esta edición, Valeria Juárez Martínez, de la disciplina de karate, recibió el reconocimiento como Mejor Deportista Convencional; mientras que la multimedallista de la Paralimpiada Nacional, Lucía Martínez Loredo, de paranatación, fue distinguida como Mejor Deportista Adaptado. El premio a Mejor Entrenador correspondió a Fabián Parrilla Araujo, coach de la Selección Nacional de raquetbol, y Manuel Candía Rivera recibió el galardón por su contribución al Impulso al Deporte desde el karate.

Durante la ceremonia también se entregó el Premio al Mérito Deportivo 2026, en coordinación con las asociaciones deportivas del estado, con un total de 37 reconocimientos para atletas y entrenadores de distintas disciplinas, quienes fueron distinguidos por sus trayectorias y resultados competitivos.

Entre los homenajeados destacó la selección potosina de karate que participó en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde consiguió el primer lugar nacional, superando a otras potencias de esta disciplina. Asimismo, se resaltó que detrás de cada logro deportivo existe un trabajo conjunto entre deportistas, entrenadores y familiares, cuyo respaldo resulta fundamental en la formación de nuevos talentos.

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Con esta entrega, se reconoció a quienes, mediante la disciplina y perseverancia, representan a San Luis Potosí en distintas competencias y contribuyen al crecimiento del deporte estatal, así como a la formación de nuevas generaciones de atletas.