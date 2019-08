Regreso triunfal a México de medallistas en Lima 2019

Con la frente en alto han comenzado a regresar contingentes de atletas mexicanos que ya concluyeron su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En una jornada de regresos exitosos para la causa tricolor, arribaron a la Ciudad de México cuatro medallistas de oro en la capital peruana: Briseida Acosta (taekwondo), Daniela Souza (taekwondo), Crisanto Grajales (triatlón) y Patricio Font (esquí acuático).

"El oro me deja contenta y tranquila, pero ya estoy enfocada en lo que sigue, porque el objetivo principal es conseguir el pase directo a (los Juegos Olímpicos de) Tokio", dijo Briseida, a su regreso de una competencia en la que no tuvo rival sobre el tatami.

Daniela Souza, por su parte, encontró confianza en su primer logro panamericano. "Me siento más segura y sé que voy encaminada a mi meta, que es Juegos Olímpicos", señaló la taekwondoína de 19 años, al tiempo que dedicó el triunfo a su familia.

Consciente de lo que ha dejado por un metal áureo, Crisanto Grajales apuntó: "Sólo así te das cuenta de que todo vale la pena, las levantadas temprano y dejar de ver a tu familia".

Con 32 años de edad, el triatleta prometió que continuará compitiendo sin importar los obstáculos, por la pasión que siente hacia la disciplina que practica.

Font, el más joven de los arribos de este miércoles, manifestó su deseo de que el esquí acuático crezca a partir de esta presea.

"Mucha gente no conoce este deporte, ojalá esta medalla de oro panamericana nos brinde mayor impulso", deseó, no sin antes agradecer a su padre y a su abuelo, quienes le enseñaron a esquiar cuando tenía dos años y lo han apoyado en su búsqueda del profesionalismo.

Las parejas de voleibol de playa también volvieron de Lima. Juan Virgen y Lombardo Ontiveros fueron ovacionados, luego de obtener la plata al caer en la final frente a Chile, en un partido de alta vibración que se definió en tres sets.