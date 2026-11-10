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Remontan Mavericks y se imponen a Pacers

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Remontan Mavericks y se imponen a Pacers
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      DALLAS.- Cooper Flagg anotó 43 puntos y capturó 10 rebotes, y Kyrie Irving sumó 35 mientras completaba por primera vez en esta temporada una seguidilla de partidos en noches consecutivas, en la remontada de los Mavericks de Dallas para superar 125-122 a los Pacers de Indiana la noche del lunes.

      P.J. Washington Jr. pudo haber ampliado la ventaja de Dallas con cuatro segundos por jugar, pero falló ambos tiros libres, y Obi Toppin, de Indiana, tomó el rebote. La última posesión de los Pacers terminó cuando Caleb Martin, de Dallas, desvió un pase de Andrew Nembhard cerca de la línea lateral.

      Flagg logró su mayor cifra de puntos de la temporada, mientras que Irving igualó su mejor marca del curso. Entre ambos combinaron 26 puntos en el cuarto periodo —incluidos los primeros 13 de Dallas—, mientras los Mavericks superaron a los Pacers 35-29 en ese tramo.

      Irving, que ha jugado esta temporada tras perderse 19 meses por una rotura del ligamento cruzado anterior, disputó 28 minutos en la paliza del domingo por la noche 130-93 sobre Brooklyn y un máximo de la temporada de 38 minutos contra Indiana, después de haberse perdido el segundo partido de la primera serie de encuentros en noches consecutivas de los Mavericks hace 2 semanas y media. Encestó un máximo de la temporada de siete triples.

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