Renuncia De Boer como DT de Holanda

LA HAYA, Holanda.- Frank de Boer dimitió el martes como técnico de Holanda tras la eliminación de la selección en el Campeonato Europeo.

Los holandeses sucumbieron el domingo 2-0 ante la República Checa en la ronda de octavos de final tras enlazar tres victorias en la fase de grupos de la Euro 2020. De Boer y la federación holandesa de fútbol fijaron como objetivo mínimo alcanzar los cuartos de final.

"He decidido no continuar como seleccionador nacional", dijo De Boer en un comunicado divulgado por la federación. "No se pudo cumplir con el objetivo, eso está claro".

De Boer fue cuestionado tras la derrota ante los checos por su decisión de abandonar el tradicional 4-3-3 de Holanda. Su ciclo como técnico de la Oranje apenas comenzó en septiembre pasado. Tomó las riendas luego que Ronald Koeman aceptó una oferta dirigir al Barcelona.