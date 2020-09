Reportan robo a jugadores de Atlas en León

La séptima jornada del torneo Guardianes 2020 cerrará cuando el León reciba al Atlas, equipo que llegó a la ciudad del bajío la tarde del domingo, pero su estadía en esta localidad no ha sido favorable, ya que algunos miembros del equipo reportaron un robo dentro del hotel de concentración.

Según información de Pressport, el robo ocurrió en algunas habitaciones de los jugadores mientras realizaban activaciones físicas. Aunque no han salido a la luz los nombres de los futbolistas afectados ni qué objetos fueron les hurtados.

El Atlas se encuentra como el último lugar de la clasificación del torneo Guardianes 2020 con apenas cinco unidades, mientras que los locales se ubican en el séptimo puesto con once.