Rescatan cancha del Plan de San Luis

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó la remodelación del campo de futbol del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo "Plan de San Luis", donde se colocó pasto sintético como parte de una intervención para mejorar las condiciones del recinto deportivo.

Durante el evento, al que asistieron niñas, niños, jóvenes deportistas y exjugadores de equipos profesionales de futbol que ha tenido San Luis Potosí, el mandatario estatal señaló que el proyecto busca ofrecer un espacio digno y adecuado para el desarrollo del talento deportivo local.

El Gobierno del Estado informó que la intervención forma parte del rescate del emblemático estadio, a 69 años de su inauguración, e incluye la remodelación integral de la cancha profesional, así como adecuaciones en el sistema de drenaje para mantenerla en mejores condiciones durante la temporada de lluvias.

Inauguración de la cancha de pasto sintético del Plan de San Luis

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De acuerdo con la administración estatal, el material instalado permitirá reducir costos de mantenimiento debido a su durabilidad. También se rehabilitaron las gradas para mejorar la seguridad y comodidad del público asistente.

Gallardo Cardona afirmó que el recinto busca consolidarse como semillero de deportistas potosinos, especialmente en el contexto de la Copa del Mundo 2026 y de la participación de atletas locales en competencias nacionales como la Olimpiada Nacional CONADE.

El gobernador reiteró que su administración continuará con la rehabilitación de infraestructura deportiva en el estado, entre ellas el estadio de béisbol "20 de Noviembre" y el Auditorio Miguel Barragán, cuya remodelación también está prevista para fortalecer el basquetbol potosino.