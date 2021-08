Retiran a aficionados por realizar grito homofóbico en Liga Femenil

La Liga MX Femenil confirmó que fueron retirados un par de aficionados del Volcán en el partido entre Tigres y Toluca de este lunes, debido a que no respetaron el protocolo y lanzaron el grito homofóbico.

A través de un comunicado, la Liga dio los detalles de los hechos y confirmó que los aficionados fueron retirados al minuto 80 del cotejo, luego de que se saltaran el protocolo que se llevó a cabo correctamente.

En el escrito se confirma que no fue necesaria la detención del encuentro, debido a que luego de retirar a los aficionados, no volvió a aparecer el dicho grito.

También hicieron énfasis en que durante todo el encuentro, el sonido local estuvo advirtiendo a los presentes y en cuanto se detectó a las personas que no hicieron caso, fueron retiradas.

El encuentro terminó 4-0 a favor de Tigres Femenil, y curiosamente tres goles cayeron después del minuto 85.