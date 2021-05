Reynoso cumple y regala medalla de campeón al "Profe" Meza

Juan Reynoso elogió ayer domingo a Enrique "Profe" Meza, a quien también le dedicó el título del Cruz Azul en el Guardianes 2021. Este lunes, el peruano visitó a uno de sus mentores y le colgó la medalla de campeón al veterano estratega.

Fernanda, hija del timonel cementero, compartió una fotografía de ambos miembros históricos de La Máquina. "Gracias profe Enrique Meza. Eres el artífice de este presente. ¡Por siempre agradecidos!", escribió Fer.

Después del campeonato celeste, Reynoso mandó un emotivo mensaje a Meza, quien no pudo coronarse como estratega del Cruz Azul: "Enrique Meza me trajo como jugador y luego me dio la oportunidad de ser auxiliar en Puebla. Ahí, me decía: 'Ojalá ya alguien acabe con este suplicio' y que cuando me levanté por las noches no lo piense más´. Esto es para él, la medalla de esta noche la tendrá en su casa resguardada porque es más azul que cualquiera". Juanito cumplió con su promesa y este lunes le dio la presea al "Profe", querido por todos los celestes.