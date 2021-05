Reynoso, feliz de darle una estrella más a La Máquina

"Estoy muy emocionado. Tengo un campeonato como jugador y como director técnico, no son palabra menores", dijo Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, técnico campeón del futbol mexicano.

El peruano agradeció: "La humildad de los chicos, tuvimos enfrente a un rival que nos hizo pasar un mal primer tiempo. La charla de medio tiempo fue de amigos, que no podíamos dejar pasar esta oportunidad y salieron con un corazón enorme.

"Agradezco a esta familia, ojalá que conservemos al grueso del plantel, seguro que algunos quieren salir a jugar algo más, pero estoy agradecido, este club necesitaba una estrella más".

Quizá, agregó: "Hoy no dimensionamos lo sucedido, pero el futbol y la vida te pone en el lugar que mereces, hay gente que lleva años aquí sufriendo, Cata, Chuy, los vi llorar en momentos duros y hoy lloran de felicidad, pero les decía, esta no se nos podía escapar".

Sobre su sueño de ir a dirigir a la selección de Perú, dijo: "Hay que respetar el proceso de Ricardo Gareca. Yo me veo en el corto plazo colaborando para hacer un equipo de época, fortalecer el sistema de menores, forjar la identidad del club...

"Le decía mitad en broma y en serio a los recogebalones que ustedes me van sacar campeones en algunos años".

Reynoso se ha caracterizado en ganar campeonatos con equipos que tenían una larga racha de tiempo sin ganar campeonatos de Liga:

"Soy un bendecido. Agradezco a mi abuelo Máximo, mis padres, mi esposa, mis hijos, los jugadores y su familia y aprovecho a alguien que fue fundamental para que estuviera aquí, que es el profe (Enrique) Meza... Él me dijo que ya quería que este suplicio se acabe... La medalla es para él, es el más azul de todos".