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RG2, a la Gran Final del Nacional Charro

Por Romario Ventura

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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RG2, a la Gran Final del Nacional Charro
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      Las emociones de la máxima división de la charrería se vivieron la tarde y noche de este sábado 31 de octubre en la Arena Potosí, con la celebración de las semifinales de la categoría AAA del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves". Después de una intensa jornada, quedaron definidos los tres equipos que disputarán el título nacional:

      Hacienda Santa Mónica "Hierro Santo" (Campeche) con 402 puntos, El Soyate (Zacatecas) con 372, y el anfitrión RG2 (San Luis Potosí) con 356 unidades, son los tres equipos clasificados a la Gran Final de la categoría AAA del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves", tras las semifinales disputadas en la Arena Potosí.

      El escuadrón local, RG2, aseguró su boleto en una emocionante jornada. José Refugio Raya abrió con una cala de caballo de 41 puntos y José Andrés Aceves sumó 20 en un pial. En las colas acumularon 77 tantos entre Diego Ibarra (33), José de Jesús Aceves (26) y Álvaro León (18). En el ruedo, Pedro Vega sumó 15 en el toro, Diego Ibarra logró 29 en el lazo cabecero, Antonio Silva aportó 32 en el pial y Giovanny Ávila consiguió 19 en la yegua.

      El escuadrón local, RG2, aseguró su boleto en una emocionante jornada. José Refugio Raya abrió con una cala de caballo de 41 puntos y José Andrés Aceves sumó 20 en un pial. En las colas acumularon 77 tantos entre Diego Ibarra (33), José de Jesús Aceves (26) y Álvaro León (18). En el ruedo, Pedro Vega sumó 15 en el toro, Diego Ibarra logró 29 en el lazo cabecero, Antonio Silva aportó 32 en el pial y Giovanny Ávila consiguió 19 en la yegua.

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      En la rama femenil, las escaramuzas Charras RG2 de San Luis Potosí y México Mío "Rancho Nuevo de Polotitlán" se colocaron en el top 5. Además, la amazona potosina Mía Gallardo se quedó con el tercer lugar del Caladero Nacional Femenil Profesional montando a "Huentitán", logrando una punta de 18 metros en dos tiempos y una calificación de 32 unidades.

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