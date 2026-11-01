Rockets arrollan a Thunder

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HOUSTON.- Jabari Smith Jr. anotó 30 puntos y capturó nueve rebotes, Marcus Smart aportó 24 unidades y los Rockets de Houston apalearon el sábado 119-98 al Thunder de Oklahoma City.

Smith encestó 10 de 18 tiros de campo, incluidos 6 de 12 triples. Smart acertó 7 de 10 desde la línea de 3 puntos, y los Rockets embocaron el 46% como equipo y metieron 18 de 41 desde detrás del arco.

Alperen Sengun, quien regresó a la alineación tras perderse los últimos dos partidos por molestias lumbares, terminó con 16 puntos, nueve rebotes y 10 asistencias, y Kevin Durant anotó 14 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander sumó 26 puntos al atinar 10 de 20 en tiros, en tanto que Kenrich Williams y Bennett Stirtz anotaron 11 cada uno por Oklahoma City, que perdió su segundo partido consecutivo después de comenzar la temporada 4-0.

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