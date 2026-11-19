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INDIANÁPOLIS.- Kevin Durant anotó 21 puntos y Reed Sheppard encestó seis triples y terminó con 20 unidades, mientras los Rockets de Houston vencieron 119-104 a los Pacers de Indiana la noche del miércoles.

Sheppard acertó 6 de 7 desde más allá del arco, mientras Houston convirtió 19 triples, pero perdió al pívot Alperen Sengun en los minutos finales después de que recibiera un golpe involuntario en el rostro durante una extraña secuencia que incluyó a Marcus Smart discutiendo con un aficionado, quien fue escoltado fuera del estadio, y al entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, siendo expulsado tras recibir dos faltas técnicas rápidas, todo con 7:21 por jugar en la primera mitad.

Sengun finalmente salió caminando de la duela y se dirigió al vestuario con una toalla cubriéndole el rostro. El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, comentó después del partido que Sengun tiene el ojo derecho hinchado.

Nada de eso importó para los Rockets, que atraviesan un gran momento y ganaron por quinta vez en seis partidos, este en una noche empañada por varios altercados a gritos y cinco faltas técnicas entre ambos equipos. Los Pacers, todavía mermados, fueron liderados por Pascal Siakam con 24 puntos y Kelly Oubre Jr. aportó 17. Indiana ha perdido ahora dos seguidos desde que encadenó victorias consecutivas. Los bases lesionados Tyrese Haliburton (distensión en el isquiotibial izquierdo) y Andrew Nembhard (dolor en la cadera izquierda) volvieron a quedarse fuera.

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Y sin ellos, fue una cuesta arriba después de que los Rockets aprovecharan una racha temprana de 15-0 para tomar ventaja de 27-10. Indiana no se acercó a menos de nueve puntos el resto de la noche.