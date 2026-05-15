Rodrigo De Paul revela entrenamiento especial con Messi para Mundial

BUENOS AIRES (AP) — El volante argentino Rodrigo De Paul reveló que junto al astro Lionel Messi, su compañero en Inter Miami y en la selección Argentina, se entrenan en doble turno para "llegar de la mejor manera" al Mundial que arrancará en menos de un mes.

"Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club", dijo De Paul en una entrevista con el canal de streaming "Lo del Pollo" difundida este viernes.

El mediocampista reveló un detalle hasta aquí desconocido sobre la preparación de Messi para su sexto Mundial. El astro de 38 años todavía no oficializó su participación, aunque ya fue incluido por el técnico Lionel Scaloni en una nómina preliminar de 55 futbolistas para la Copa del Mundo.

"Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera", afirmó De Paul, que se sumó en 2025 al Inter Miami procedente del Atlético de Madrid. "Tenemos un doble turno, con nuestro profe (preparador físico). Ahí le damos".

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La mudanza de De Paul, de 31 años, a una liga de menor jerarquía como la MLS generó interrogantes debido a que se trata de un estandarte del mediocampo de Argentina por su despliegue físico para defensa y ataque, que le valieron el apodo de "Motorcito".

"Había un montón de clubes y lugares, pero hay una cosa que sobrepasa todo eso que es jugar al lado del más grande de todos", afirmó De Paul en referencia a Messi.

Añadió que la MLS le ofrecía la mejor preparación de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Yo, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante de mi carrera es jugar. Eso me llevará a estar físicamente para disponer lo que necesita la selección de mí. A un año y medio de la Copa del Mundo, me propuse jugar. Y se me está dando, juego cada tres días y no tuve lesiones. Llego hasta mejor que en otros momentos", remarcó.

Respecto a las posibilidades de la Albiceleste de retener el título mundial, De Paul Creo pronosticó que "va a ser protagonista otra vez".

"Veo en mis compañeros un convencimiento y un hambre de que siga sucediendo. El equipo está super predispuesto a dejar todo lo que tiene", cerró.

Argentina, también campeón del mundo en 1978 y 1986, debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.