Rubén García Jr. campeón Nascar

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Rubén García Jr. volvió a hacer historia en el automovilismo nacional al proclamarse campeón de la temporada 2026 de NASCAR México Series, luego de finalizar en la segunda posición de la Gran Final disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis arrancó desde el tercer puesto y, con una estrategia inteligente y un manejo consistente, aseguró los puntos necesarios para conquistar su sexta corona dentro de la categoría, quedándose a un título de alcanzar el objetivo de ingresar al Salón de la Fama de NASCAR.

La carrera representó un desafío importante para García Jr., quien llegó a la última fecha con desventaja en la disputa por el campeonato. Sin embargo, el equipo logró mantener un ritmo competitivo y avanzar posiciones hasta colocarse en la pelea por los primeros lugares. El piloto capitalino lideró buena parte de la competencia, pero en la recta final las circunstancias cambiaron y optó por conservar la segunda posición, resultado suficiente para asegurar el campeonato. "Fue una gran carrera para nosotros, llegamos con desventaja, pero supimos trabajar muy precisos y así ir poco a poco hacia adelante. Lideramos buena parte de la carrera, pero al final las circunstancias se pusieron a nuestro favor, por lo que mantuvimos el segundo puesto; con esos puntos fuimos asegurando la sexta corona. Ahora la meta será seguir trabajando para la séptima, pues buscamos entrar al Salón de la Fama NASCAR", expresó García Jr., quien calificó la temporada como complicada, con buenos y malos momentos que finalmente terminaron con un nuevo título.

Por su parte, Xavi Razo, de Motorcraft, quien había conseguido la pole position y era uno de los principales aspirantes al campeonato, no logró mantener el ritmo durante la competencia y terminó en la duodécima posición, perdiendo así sus posibilidades de coronarse. García Jr. también reconoció que tuvo algunos roces con Rejón durante la disputa por el primer lugar y que, al conocer la situación de sus rivales directos, decidió asegurar el segundo puesto para garantizar el título.

Otro de los contendientes fue Alejandro de Alba, quien finalizó en la tercera posición de la carrera, aunque tampoco consiguió el objetivo del campeonato. "No hay nada que pudiera haber hecho diferente. Me preparé lo mejor que pude para el fin de semana. Mi equipo me dio un coche fantástico. Simplemente no se logró el objetivo, aunque el podio no es malo", señaló. De esta manera, Rubén García Jr. cerró la campaña 2026 con su sexto campeonato, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos de NASCAR México Series.

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