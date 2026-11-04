Rubén García Jr. va por su 6to. título

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La temporada 2026 de NASCAR México Series se acerca a su desenlace y Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, se prepara para disputar una nueva final en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de once fechas llenas de competencia y con distintos ganadores, el piloto mexicano llega como uno de los principales aspirantes al campeonato, con la posibilidad de conquistar su sexto título personal y darle a su equipo la octava corona desde la homologación de la categoría en 2007.

El estado del campeonato bajo el formato The Chase coloca a García Jr. y al piloto del auto #7 entre los principales contendientes, de acuerdo con la diferencia de puntos acumulados. Sin embargo, la definición permanece abierta, pues los competidores ubicados del tercero al quinto puesto también conservan posibilidades de pelear por el título. La última carrera de la temporada será determinante y cualquier resultado puede modificar la clasificación final.

Más de 20 pilotos se presentarán en el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez con el objetivo de conseguir la victoria y cerrar el año con un resultado destacado. Para García Jr. y el equipo #88, el reto será mantener la regularidad y ejecutar una estrategia precisa frente a rivales que también buscarán aprovechar cada oportunidad. Además, la final tendrá un ingrediente especial en la dirección técnica, con el enfrentamiento entre el ingeniero más joven de la categoría, al frente del auto #7, y el experimentado Ramiro Fidalgo, responsable del equipo de García Jr.

El piloto potosino señaló que espera una definición intensa, como ha ocurrido en las últimas temporadas en el circuito capitalino. "Seguramente será una final cardíaca como lo han sido los últimos años en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y estamos listos para concluir un buen año. Aquí ponemos en juego todo lo realizado durante 11 jornadas disputadas, así que no podemos bajar los brazos ni un instante", expresó. También destacó la importancia de trabajar con precisión y aprovechar la información obtenida durante las prácticas para definir la estrategia de carrera.

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García Jr. manifestó su confianza en el trabajo de Ramiro Fidalgo y en la preparación del auto #88 para mantenerse competitivo desde las primeras sesiones. "Estoy tranquilo porque sé que mi ingeniero Ramiro me dará nuevamente un buen auto que permita siempre estar adelante en la pelea desde las prácticas, así que vamos con todo a la Gran Final NASCAR México Series", comentó. El equipo buscará aprovechar la experiencia acumulada durante la temporada para afrontar una competencia en la que no habrá margen para errores.

La actividad comenzará el sábado 7 de noviembre con dos prácticas de 60 minutos: la primera a las 10:00 horas y la segunda a las 12:10; posteriormente, la calificación individual, programada a tres vueltas, se realizará a las 14:20 horas. La Gran Final se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, con una carrera pactada a 150 vueltas, una etapa puntuable en la vuelta 60 y un límite de tiempo de 100 minutos. Será el último desafío para Rubén García Jr. en su búsqueda de una nueva corona nacional.