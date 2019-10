Sancionan al Atlético de San Luis por actos racistas

El Atlético de San Luis tuvo un fin de semana para olvidar. No sólo fue derrotado en casa por Tijuana, lo que provocó que apareciera el grito a favor del técnico anterior, Alfonso Sosa.

Su afición entonó a todo pulmón el "Ehh puto" varias veces y para acabar el mal momento, un inadaptado comenzó a realizar sonidos de simio, en alusión el jugador de los Xolos, Miler Bolaños.

Por lo tanto, el duelo de la Jornada 12 en el Alfonso Lastras se vio manchado por actos que ya no deberían existir en los estadios de futbol.

Debido a estos hechos, la Comisión Disciplinaria informó que, con base en los gritos racistas emitidos por aficionados en tribuna del estadio Alfonso Lastras durante el partido entre los Clubes San Luis vs Tijuana, esta Comisión determina aplicar al Club San Luis, un apercibimiento y una sanción económica".