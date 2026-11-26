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El delantero mexicano Santiago Giménez enfrenta un panorama complejo en el FC Porto y su préstamo desde el AC Milan podría terminar antes de lo previsto en el mercado de invierno de 2027. A pesar de haber llegado a Portugal en agosto de 2026 con un acuerdo por una temporada con opción de compra, diversos factores deportivos y físicos han frenado su consolidación en el conjunto luso.

En el plano estadístico, el atacante apenas registra dos anotaciones y una asistencia en diez partidos disputados, acumulando poco más de trescientos cuarenta minutos en el terreno de juego. Esta baja cuota goleadora responde en gran medida a las secuelas de la lesión en el tobillo que sufrió al finalizar su participación en el Mundial de 2026, molestia que le impidió realizar una adaptación óptima y encontrar su mejor ritmo competitivo frente al arco. A ello se suman versiones de la prensa europea sobre ciertos desacuerdos derivados de sus constantes viajes para atender las convocatorias de la Selección Mexicana.

La competencia interna también juega en contra del mexicano. La pronta recuperación del atacante español Samu, quien superó una lesión de ligamento cruzado, sumada a la presencia de André Silva, ha relegado a Giménez a ser la tercera opción en la delantera de los Dragones, pese a haber visto minutos recientes en la Liga de Campeones frente al Feyenoord, su exequipo.

Este presente contrasta con el brillante paso que tuvo en los Países Bajos, donde marcó sesenta y cinco goles en ciento cinco encuentros, rendimiento que lo llevó al Milan. Sin embargo, tras una etapa discreta en Italia con siete tantos en treinta y siete duelos y este difícil semestre en Portugal, el entorno del futbolista y las directivas involucradas analizan buscarle un nuevo destino en enero para que recupere la continuidad perdida.

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