Santiago Solari confundió al Atlético de San Luis con las Chivas

Santiago Solari confundió al Atlético de San Luis con el Guadalajara, el acérrimo rival del Club América.

El argentino, entrenador de las Águilas, confundió al cuadro potosino con las Chivas, al querer elogiar el gol de José Castro, lateral derecho que metió gol desde media cancha (a Tigres), como lo hizo Richard Sánchez este sábado por la noche.

"... Ha hecho un gol maravilloso, difícil de ver, como el de Chivas en estos días pasados, y demuestra la calidad de la Liga MX, con goles preciosos", dijo Solari, en videoconferencia.

Además, la cabeza del mismo cuerpo técnico que alineó indebidamente a Federico Viñas, no está enterado de que el Guadalajara juega el domingo por la noche, ante los Pumas, otro de los rivales a muerte del equipo que dirige.

Lo único parecido entre el San Luis y el Rebaño son el color de sus camisetas, ambas rojiblancas. De ahí en fuera, nada.

El entrenador, tras vencer 2-0 a los Tuzos, salió satisfecho de su quinto triunfo en casa, paso perfecto para las Águilas en este Guardianes 2021.

"Hoy pudimos abrir con ese golazo [de Richard Sánchez] y luego lo manejamos con madurez, pero igual con solvencia y creo que el equipo la mostró en juegos anteriores, no es fácil una racha de tantas victorias", comentó el sudamericano en videoconfernecia.

Además de que los azulcrema se sacudieron el golpe de perder ante el Atlas sobre la mesa, por la alineación indebida de Viñas.

"La semana fue con mucha seriedad y pasando página pronto. Fue difícil para nosotros y habla bien de ellos, los jugadores, que tienen mucho mérito. No se desconcentraron y estuvieron maduros", añadió.