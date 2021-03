Santos mantiene invicto como local al vencer al FC Juárez

Santos de Torreón, con el estadio Corona como su fortaleza, sufrió para superar 3-2 al FC Juárez, que lo acechó hasta el último segundo, pero le alcanzó para brincar hasta la tercera posición del Guardianes 2021, con 15 puntos.

Los Laguneros se complicaron el resultado, al perder una ventaja de tres tantos y permitió soñar a los Bravos, protagonistas del peor error futbolístico en lo que va del torneo. El meta Enrique Palos no supo recibir el balón, mismo que se le pasó por debajo del pie y terminó en el fondo de su portería.

Su compañero "Pol" García fue quien le pasó el esférico y a quien le anotaron el autogol, apenas al minuto 2 del compromiso. Sin mucho espectáculo, el Santos le cerró cualquier oportunidad a los fronterizos de acercarse al área que protege Carlos Acevedo –al menos durante el primer tiempo–.

Para el 29', el joven delantero Santiago Muñoz marcó el segundo gol del partido y su segundo en la cuenta personal en el Guardianes 2021. Con el tercer tanto, firmado por Matheus Doria (minuto 66), pareció que el cotejo no daba para más...

Entonces Luis Alberto Pavez marcó el gol para FC Juárez, al 76', un impulso para Bravos. Tres minutos después, el árbitro Luis Enrique Santander señaló un penalti para los visitantes, que no fue desperdiciado por Darío Lezcano. A pesar del sufrimiento, el Santos sacó el triunfo y amarró el tercer lugar en la clasificación.