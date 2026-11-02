Santos triunfa y se acerca a la Liguilla

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México.- Una milagrosa acción le permitió al Santos llegar a la penúltima jornada en zona de Liguilla. De haber estado en el fondo de la tabla, ahora tiene amplias posibilidades de pelear por el título del futbol mexicano.

Gracias a un autogol de Matías Espíndola en la recta final del partido (72´), los Guerreros derrotaron (1-0) al Necaxa y sumaron tres puntos que les permiten seguir en el Apertura 2026.

Los Rayos salieron con ganas de sorprender al conjunto lagunero y, en más de una ocasión, metieron varios sustos a Carlos Acevedo. Sin embargo, no estuvieron finos.

La polémica no se hizo esperar en el encuentro. Antes del descanso, el árbitro central, Daniel Quintero, señaló un penalti a favor del Necaxa. Sin embargo, el VAR le sugirió que acudiera al monitor para que revisara la acción. Al hacerlo, cambió su decisión inicial y anuló la pena máxima.

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Aunque la celebración finalmente llegó. El gol de propia puerta de Matías Espíndola hizo que el inmueble santista explotara.

La jugada fue provocada por un disparo de Mauricio Cuevas que Javier Orantes atajó de gran forma, pero el balón rebotó en la rodilla del argentino y se incrustó en la cabaña hidrocálida.

Santos obtuvo su séptima victoria del torneo, quinta en casa consecutiva, y su sueño de clasificar a la Liguilla está más vivo que nunca.

Los Guerreros todavía no dependen de sí mismos, pero tienen amplias posibilidades de conseguirlo. Renacieron como el ave fénix y buscarán pelear por el campeonato.