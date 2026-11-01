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Se acaba la racha goleadora de Haaland

Por AP

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Se acaba la racha goleadora de Haaland
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      Manchester City perdió 1-0 ante el Brighton para sufrir su segunda derrota consecutiva en la liga después de abrir la campaña con siete victorias seguidas.

      El delantero del Man City Erling Haaland había marcado en sus siete partidos de liga anteriores, pero esa racha terminó ante el Brighton —quedándose a cuatro del récord del Jamie Vardy con el Leicester. Este encuentro fue una revancha del duelo de media semana en la Copa de Liga que el City ganó en la tanda de penales.

      Yasin Ayari, uno de los jugadores del Brighton que falló en la derrota del equipo en la tanda de penales, se reivindicó con el gol de la victoria a los 11 minutos en el Etihad Stadium.

      Con el City también perdiendo en Aston Villa 2-1 el fin de semana pasado, el Arsenal —que está empatado a puntos en el segundo lugar— puede pasar al primer puesto con una victoria o un empate en Liverpool el domingo.

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      Bournemouth vence 2-0 al Leeds y encadena seis victorias seguidas en todas las competencias sin encajar ningún gol para subir la séptimo lugar.

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