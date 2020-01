Se cae fichaje de Iturbe en Italia y regresa a Pumas

El paraguayo Juan Iturbe viajó ayer jueves a Italia para cerrar su fichaje con el Genoa de la Serie A; sin embargo, la negociación no se consumó.

En Italia aseguran que faltaron detalles para confirmar el fichaje, pero de última hora el club europeo decidió no contratar al atacante proveniente de los Pumas.

El Club Universidad confirmó por medio de un comunicado que el jugador regresará al conjunto Capitalino tras la caída de su contratación en Italia.

"En días pasados, nuestro jugador Juan Manuel Iturbe viajó a Italia a fin de realizar los trámites para su contratación con el Genoa Cricket and Football Club, de la primera división de aquel país.

Sin embargo, las negociaciones no pudieron cerrarse de manera definitiva, por lo que el mediocampista sudamericano regresará a los Pumas", se puede leer en el mensaje universitario.

Iturbe ya no entraba en planes de Míchel González y de la directiva auriazul, por lo que le buscarían acomodo en Brasil, donde había interés anteriormente. La MLS sería otra opción. El mercado de fichajes cierra hoy y su futuro es incierto.