Sedes de concentración oficiales para selecciones en Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa crece no sólo por conocer las listas definitivas de las selecciones, sino también por los planes logísticos de cada equipo rumbo al torneo más importante del futbol.

Con México, Estados Unidos y Canadá como escenarios, las 48 selecciones afinan detalles para instalarse en sus respectivas sedes de concentración, desde donde buscarán adaptarse a las condiciones y preparar cada uno de sus compromisos.

La cercanía del silbatazo inicial llevará a los combinados nacionales a distribuirse a lo largo de los tres países anfitriones, eligiendo bases estratégicas que les permitan optimizar traslados y mantener el enfoque competitivo.

Desde esos puntos partirán para disputar sus partidos y regresarán para encarar la recuperación y la preparación de los siguientes retos. A continuación, te presentamos las sedes de concentración de las 48 selecciones.

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Sedes de concentración en México

México

México: El equipo anfitrión mantendrá su base de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México.

Colombia: Establecerá su campamento en Guadalajara.

Corea del Sur: Establecerá su campamento en Guadalajara.

Uruguay: Establecerá su campamento en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Túnez: Realizará sus trabajos de preparación en Monterrey, Nuevo León.

Sudáfrica: Tendrá su centro de operaciones en Pachuca, Hidalgo.

Sedes de concentración en Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos

California (7): Australia (Alameda), Paraguay (San José), Qatar y Austria (Santa Bárbara), Suiza y Nueva Zelanda (San Diego), y el anfitrión Estados Unidos (Orange County).

Arizona (2): Turquía (Mesa) e Irán (Tucson).

Utah (1): Bosnia y Herzegovina (Herriman).

Texas (4): Suecia (Frisco), Chequia (Mansfield), Arabia Saudita (Austin) y República Democrática del Congo (Houston).

Kansas / Missouri (4): Argentina, Inglaterra y Países Bajos. Cerca de ahí, Argelia se instalará en Lawrence.

Florida (3): Portugal de Cristiano Ronaldo se concentrará en Palm Beach, Cabo Verde en Tampa y Curazao en Boca Ratón.

Nueva Jersey (4): Brasil (Morristown), Haití (Galloway Township), Marruecos (Bernards Township) y Senegal (Piscataway).

Carolina del Norte (3): Alemania (Winston-Salem), Escocia (Charlotte) y Noruega (Greensboro).

Tennessee (2): España (Nashville) y Japón (Chattanooga).

Washington D.C. / Zona Capital (3): Bélgica y Egipto (Washington), Croacia (Alexandria, Virginia).

Resto del Este (4): Francia (Waltham, Massachusetts), Ghana (Smithfield, Rhode Island), Costa de Marfil (Chester, Pennsylvania) e Irak (White Sulphur Springs, West Virginia).

Georgia y Ohio (2): Uzbekistán (Marietta, GA) y Ecuador (Columbus, OH).

Oregón (1): Jordania (Portland).

Canadá

Canadá: El equipo local se mantendrá dentro de su propio territorio para toda la etapa de preparación.

Panamá: Establecerá su campamento base en New Tecumseth, Ontario.