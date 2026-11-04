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Segundo metal para México

La selección azteca vence a Kenia en el duelo por el tercer lugar

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Segundo metal para México
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      México.- Apenas unas horas después de que Daniel Saborío colocara a México en el podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud con una histórica actuación en la natación, fue el turno de la Selección Mexicana de béisbol 5 de demostrar su talento y carácter en territorio africano.

      El conjunto nacional volvió a responder en un momento de máxima presión y encontró recompensa a su esfuerzo con una destacada actuación en la lucha por las medallas. Con sangre fría en los momentos decisivos, los jóvenes peloteros mexicanos lograron mantenerse entre las mejores selecciones del torneo y asegurar un lugar entre los vencedores.

      La recompensa llegó con un triunfo de (2-1) sobre Kenia, resultado que le permitió a México conquistar la medalla de bronce y sumar una nueva alegría para la delegación nacional en Dakar 2026.

      Los representantes mexicanos, que apenas unas horas antes habían sufrido un duro revés al caer ante China Taipéi en semifinales, demostraron capacidad de reacción y fortaleza mental para levantarse del golpe.

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      Con un desempeño sólido y aprovechando los momentos clave del encuentro, el combinado nacional logró imponerse al rival, que con la derrota vio a sus jugadores llorar de tristeza en el campo.

      El resultado permitió a México sumar su segunda medalla de la jornada, un logro que además colocó a la delegación nacional en el medallero de la competencia. Mientras tanto, China se mantiene en la cima de la clasificación gracias a una destacada cosecha de cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

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