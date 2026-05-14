Selección de Irán sigue esperando visa para poder ingresar a EU

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, reveló que a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 la directiva de la entidad persa sigue esperando la visa para poder ingresar a Estados Unidos, sede del torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio también en Canadá y México.

"No hemos recibido ninguna comunicación de la otra parte respecto a las personas que han obtenido visas. Aún no se ha emitido ninguna", afirmó Taj en declaraciones difundidas por la agencia de noticias IRNA.

"Tendremos una reunión crucial con la FIFA mañana o pasado mañana. Deben darnos garantías, ya que el tema de las visas sigue sin resolverse", insistió Taj sobre el encuentro en la sede de Zúrich para preparar la logística del viaje de la selección dirigida por el DT Amir Ghalenoei a Estados Unidos, donde disputará sus partidos del Grupo G del Mundial 2026.

Dificultades logísticas y proceso de visas

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Según Taj, los jugadores tendrán que viajar a Ankara, la capital turca, para que les tomen las huellas dactilares como parte del proceso. "No tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos clasificamos para el Mundial y le corresponde a la FIFA organizarlo", enfatizó Taj, a quien Canadá impidió el ingreso para el Congreso número 76 de la FIFA celebrado en Vancouver.

Canadá designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército ideológico de la República Islámica, como grupo terrorista y Taj es un ex miembro de esta poderosa fuerza. Esa decisión de Canadá respecto de Taj puso de relieve las posibles dificultades logísticas de una presencia iraní en Norteamérica para el Mundial 2026, en el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, garantizó la presencia de la selección dirigida por Ghalenoei.

Preparativos y apoyo institucional

En tanto, la delegación de la selección iraní partió desde Teherán para iniciar los últimos preparativos de cara a su viaje hacia Estados Unidos, donde "Los príncipes de Persia" se alojarán en Tucson.

"Irán representará al pueblo, a los combatientes, a nuestro Líder Supremo (Mujtaba Khamenei) y a la nación en la Copa del Mundo", enfatizó Taj durante la despedida a la selección, un acto celebrado en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. "Nuestra selección nacional es la selección nacional de fútbol de tiempos de guerra. Será un pilar de autoridad y resistencia", aseguró Taj sobre la participación de Irán en el Mundial 2026, donde jugará dos partidos del Grupo G en Los Angeles y el restante en Seattle.

Durante la ceremonia, los asistentes ondearon banderas y corearon consignas. Algunos portaban carteles e imágenes del difunto Líder Supremo Ali Khamenei, asesinado durante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán que desencadenaron la guerra en Oriente Medio. "Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar", rezaba un cartel exhibido durante el acto.

Seguridad y logística en Estados Unidos

Por otra parte, la policía de Tucson y los agentes federales están preparando un "plan adecuado" de cara a la presencia de la delegación de Irán en Estados Unidos, donde se entrenará principalmente a puertas cerradas.

La administración del presidente Donal Trump suspendió el requisito de que los visitantes extranjeros de 50 países paguen un depósito de hasta 15 mil dólares si poseen una entrada para el Mundial 2026. Esta medida, impuesta el año pasado como parte de la campaña contra la inmigración ilegal, afectaba a Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, cuyas selecciones se clasificaron a la Copa del Mundo.