Selección Mexicana convoca a joven estrella del Arsenal

Para evitar negativa de parte de la Federación Inglesa, por motivos de Covid, como está pasando con Raúl Jiménez del Wolverhampton de la Premier League, la dirección deportiva de la Federación Mexicana de Futbol, programó un juego de la Selección Sub 20, en Europa contra el equipo Sub 19 de España, para el cual convocó al atacante del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores.

El delantero, que tiene triple nacionalidad: inglesa, canadiense y mexicana, fue preconvocado por Canadá para la Copa Oro, sin llamarlo para el torneo. El jovencito de 17 años, aún no decide por cual federación jugará, y mientras acepta invitaciones de dónde le llamen. Marcelo Flores ha sorprendido con su nivel de juego en el torneo Sub 18 de Inglaterra, lo que le ha valido ser llamado para entrenar con el primer equipo de los Gunners en varias ocasiones.