La Copa del Mundo está a tan solo un mes de arrancar, un torneo que levanta gran expectativa entre aficionados de todo el mundo y que tendrá un significado especial para México, al convertirse en sede por tercera ocasión en la historia.

Selección Mexicana presenta tercer uniforme para Mundial

En medio de ese ambiente mundialista, la Selección Mexicana ha comenzado a revelar algunas sorpresas de cara al certamen, y una de las más llamativas es la presentación oficial de su tercer uniforme.

A través de las redes sociales de la marca deportiva Adidas, encargada de vestir al equipo dirigido por Javier Aguirre, se dio a conocer la nueva indumentaria con la participación de jugadores como Gilberto Mora e Israel Reyes. La camiseta retoma el color negro como base principal, aportando un diseño sobrio y elegante.

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Detalles del nuevo tercer uniforme de México

"Hoy, Adidas presenta el nuevo third kit de la Selección Nacional de México. Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el jersey incorpora un patrón 'MX' de forma tonal y elegante a lo largo de toda la prenda. El uniforme, con cuello en 'V' y detalles cuidadosamente elaborados, integra el mensaje 'Somos México' como un llamado a la unidad", explicó la marca en un comunicado oficial. Este distintivo también aparece en los uniformes de local y visitante del combinado nacional.

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Incondicionales, nuestro tercer uniforme es una verdadera joya en cada detalle y el orgullo de portar este escudo siempre en el corazón. ¡No podemos dejar de verlo! #SomosMéxicopic.twitter.com/Akx9oKzq6s — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

Se espera que esta nueva camiseta tenga su debut en los próximos partidos amistosos del Tricolor, donde el cuerpo técnico buscará afinar detalles antes del arranque del Mundial, cuando México inicie su participación en el Estadio Banorte frente a Sudáfrica.