Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Con la Copa del Mundo de 2026 cada vez más cerca, la

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, ha recibido noticias alentadoras en el arranque de su preparación rumbo al torneo más importante de la FIFA.Luego de iniciar trabajos en elcon jugadores de la, el Tricolor continúa fortaleciendo su plantel con la incorporación de futbolistas que militan en el extranjero, apuntando a conformar un equipo competitivo de cara a una actuación histórica.A través de unen redes sociales, laconfirmó que a partir de este lunescontará con, Jorge Sánchez y el joven Mateo Chávez.Los tres elementos, con actividad en el, se integran de inmediato a lay estarán bajo las órdenes delen esta etapa clave de preparación.Los futbolistas, quienes atravesaron diferentes contextos en sus equipos -conen algunos casos-, podrán ser considerados por el cuerpo técnico para losprevios al arranque del certamen. Estos encuentros servirán como preparación rumbo alen el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor enfrentará a Sudáfrica.