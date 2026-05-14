Seleccionadas de gimnasia rítmica denuncian maltrato y falta de apoyo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El

vuelve a encontrarse en el centro de la

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, esta vez dentro de la, donde un grupo de seleccionadas nacionales decidió alzar la voz para denunciar presuntas irregularidades en su entorno de trabajo.Las atletas no solo señalaron lainstitucional, sino que también expusieron situaciones deatribuidas a su, generando preocupación en la comunidad deportiva.Las gimnastas, Ana Flores,, Adirem Tejeda y-quienes hicieron historia al conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024- utilizaron suspara dar a conocer el complicado momento que atraviesan.Su testimonio refleja no solo el, sino también laque enfrentan de cara a futuros compromisos, particularmente en el camino rumbo a"Somos elde. El día de hoy estamos hablando porque ya no podemos seguir guardando silencio, somos atletas, pero también somos humanos y el día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro", señalóLas deportistas, quienes no han sido consideradas en el proceso clasificatorio rumbo a losy del Caribe en República Dominicana, hicieron un llamado público en busca de apoyo, tanto de la afición como de las instituciones, con la esperanza de resolver la situación y poder competir nuevamente."Decidimos alzar la voz no solo por nosotras sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su, dignidad y", añadió