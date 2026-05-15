Semifinales vuelta Liga MX Clausura 2026: horarios y transmisión

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El próximo domingo 17 de mayo, el futbol mexicano conocerá a los dos equipos que jugarán la final del Clausura 2026.

Los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul y el Pachuca están a 90 minutos de alcanzar la disputa por el título de la Liga MX.

Luego de dos intensos partidos de ida, las dos eliminatorias están abiertas, ya que ningún equipo logró obtener una amplia ventaja.

El Rebaño y la Máquina empataron (2-2), en el primer episodio de la serie, disputado en el estadio Banorte, por lo que ahora definirán al finalista en el Akron.

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Si el marcador global no se mueve, el conjunto de Gabriel Milito clasificará a la final, gracias a la posición en la tabla.

Los del Pedregal perdieron (1-0) con el Pachuca, en su visita al Hidalgo, por lo que deberán ganar sí o sí en el Olímpico Universitario para acceder a la disputa por el trofeo.

Efraín Juárez y sus dirigidos sólo necesitan una anotación para obtener el último boleto a la final, ya que su lugar en la clasificación les permite tener esa ventaja.

Los finalistas se definirán en los próximos días. Mientras tanto, los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul y el Pachuca seguirán soñando con estar más cerca de conquistar el anhelado trofeo del futbol mexicano.

Cabe resaltar que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya reveló el nombre de los árbitros que impartirán justicia en los partidos de vuelta de las semifinales.

César Ramos y Daniel Quintero fueron los silbantes elegidos para estar en los segundos capítulos de estas eliminatorias.

Fechas y transmisión de semifinales vuelta Liga MX Clausura 2026

¿Cuándo y dónde ver en vivo las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX?

· Chivas vs Cruz Azul

· Fecha: Sábado 16 de mayo

· Hora: 19:07

· Estadio: Akron

· Transmisión: Amazon Prime

· Pumas vs Pachuca

· Fecha: Domingo 17 de mayo

· Hora: 19:00

· Estadio: Olímpico Universitario

· Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium

Ventajas y retos de los equipos en semifinales vuelta

El empate global entre Chivas y Cruz Azul mantiene la eliminatoria abierta, pero la posición en la tabla favorece al equipo de Gabriel Milito.

Por su parte, los Pumas deben remontar el marcador adverso de 1-0 ante el Pachuca para avanzar a la final, mientras que el conjunto hidalguense sólo necesita un gol para asegurar su pase.

La definición de los finalistas promete emociones intensas en el cierre del Clausura 2026.